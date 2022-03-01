Війська РФ обстріляли лікарню у Харкові: кількість жертв встановлюється, - Арестович
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Війська РФ обстріляли міську лікарню у Харкові, кількість жертв встановлюється.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У Харкові щойно влучили в міську лікарню. Там кількість жертв наразі з'ясовується", - повідомив Арестович
Він також додав, що за оперативною обстановкою наразі найгарячішими точками є Харків, Херсон та північно-західний напрямок від Києва. Спорадичні сутички відбуваються біля Маріуполя.
У Херсоні тривають вуличні бої, підрозділи ЗСУ і територіальної оборони відбивають атаки.
Біля Києва окупанти намагаються перегрупуватися, ЗСУ обстрілюють і контратакують супротивника артилерією.