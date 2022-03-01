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Війська РФ обстріляли лікарню у Харкові: кількість жертв встановлюється, - Арестович

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Війська РФ обстріляли лікарню у Харкові: кількість жертв встановлюється, - Арестович
Війська РФ обстріляли міську лікарню у Харкові, кількість жертв встановлюється.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Харкові щойно влучили в міську лікарню. Там кількість жертв наразі з'ясовується", - повідомив Арестович 

Він також додав, що за оперативною обстановкою наразі найгарячішими точками є Харків, Херсон та північно-західний напрямок від Києва. Спорадичні сутички відбуваються біля Маріуполя.

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У Херсоні тривають вуличні бої, підрозділи ЗСУ і територіальної оборони відбивають атаки.

Біля Києва окупанти намагаються перегрупуватися, ЗСУ обстрілюють і контратакують супротивника артилерією.

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Топ коментарі

  • JleXa BaCuJl6eB
    Пусть будет проклят Путин со всеми теми,кто его поддерживает до десятого колена

    надо повторять постоянно .Как известно мысли материализуются
  • Планшет Студента
    ЛЮДИ залишилися. Цивільні КІБОРГИ.
  • Планшет Студента
    Сил для наступу у них вже нема- залишилося добити цю чуму 21 віку.
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