Війська РФ пошкодили понад 80 навчальних закладів та лікарень в Україні, - Арестович
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В Україні за дні війни пошкоджено понад 80 навчальних закладів та лікарень.
Про це повідомив радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загальна кількість уражених об'єктів, які не можна кваліфікувати інакше як військові злочини, - одних дитячих садків, шкіл, ПТУ, навчальних закладів та лікарень перевищила 80", - сказав Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок.