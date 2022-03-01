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Зеленський обговорив із Шольцом обстріли мирного населення армією РФ та наголосив на необхідності закриття неба над Україною

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Зеленський обговорив із Шольцом обстріли мирного населення армією РФ та наголосив на необхідності закриття неба над Україною
Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером ФРН Олафом Шольцом обстріли житлових кварталів українських міст російською армією під час мирних переговорів, та наголосив на необхідності закриття неба над Україною.

Про це Зеленський написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив телефоном із канцлером Олафом Шольцом. Розповів про обстріли Росією житлових кварталів українських міст під час мирних перемовин. Наголосив на необхідності закриття неба над Україною. Робота щодо прийняття України до ЄС має пришвидшитися", - написав президент.

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Зеленський обговорив із Шольцом обстріли мирного населення армією РФ та наголосив на необхідності закриття неба над Україною 01

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Vika Lysenko
    МЫ ВСЕ УМОЛЯЕМ , СПАСИТЕ НАШУ Украину ! НЕ НАБЛЮДАЙТЕ РАВНОДУШНО !
  • Планшет Студента
    Довбай їх, Президенте!
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