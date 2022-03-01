Зеленський обговорив із Шольцом обстріли мирного населення армією РФ та наголосив на необхідності закриття неба над Україною

Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером ФРН Олафом Шольцом обстріли житлових кварталів українських міст російською армією під час мирних переговорів, та наголосив на необхідності закриття неба над Україною.