Міноборони РФ анонсувало нові обстріли "військових об'єктів" в Києві та Броварах
Про це пише "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
Російські окупанти заявили, що нанесуть удар "по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру ПСО (психологічних спецоперацій) у Києві, будуть завдані удари високоточною зброєю".
Агресори заявили про намір обстріляти "ретрансляційні вузли", "апаратно-програмні комплекси та об'єкти зв'язку у Києві".
В Міноборони РФ поскаржилися, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну "багаторазово зросла кількість інформаційних атак на різні державні установи Російської Федерації, безперервно здійснюються дзвінки громадянам Росії з загрозами фізичного усунення, а також про мінування шкіл, дитячих садків, вокзалів, інших об'єктів соціальної інфраструктури".
Зазначимо, що 72-й центр інформаційно-психологічних операцій дислокується у Броварах, на в'їзді в місто зі сторони Києва.