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Міноборони РФ анонсувало нові обстріли "військових об'єктів" в Києві та Броварах

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Міноборони РФ анонсувало нові обстріли "військових об'єктів" в Києві та Броварах
Міноборони РФ заявило російським виданням, що планує "завдати удару високоточною зброєю по ряду військових об'єктів у Києві, звідки йдуть інформаційні атаки на Росію".

Про це пише "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Російські окупанти заявили, що нанесуть удар "по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру ПСО (психологічних спецоперацій) у Києві, будуть завдані удари високоточною зброєю".

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Агресори заявили про намір обстріляти "ретрансляційні вузли", "апаратно-програмні комплекси та об'єкти зв'язку у Києві".

В Міноборони РФ поскаржилися, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну "багаторазово зросла кількість інформаційних атак на різні державні установи Російської Федерації, безперервно здійснюються дзвінки громадянам Росії з загрозами фізичного усунення, а також про мінування шкіл, дитячих садків, вокзалів, інших об'єктів соціальної інфраструктури".

Зазначимо, що 72-й центр інформаційно-психологічних операцій дислокується у Броварах, на в'їзді в місто зі сторони Києва.

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Топ коментарі

  • Sytnyk Igor
    Переведіть туди всіх полонених іванів..
  • Шимус
  • Сергій Мирончук
    Сьогодні почув три хороших вислови:

    1) Один військовий з передової сказав: Похуй скільки нас тут помре хоч мільйон, ми вмираємо за свою землю. Але цього разу ми не пробачимо і заберемо свою землю всю!!!

    Звідси випливає другий вислів:

    2) Спочатку Українцям стає страшно, а потім похуй. Але коли Українцям стає похуй, то всім стає тоді дуже страшно!

    І третій чудовий вислів на сьогодні стосується рашкі:

    3) Україна та Мати городів Київ каже до росії: Я тебе породила і я тебе вб'ю!
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