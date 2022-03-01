Міноборони РФ анонсувало нові обстріли "військових об'єктів" в Києві та Броварах

Міноборони РФ заявило російським виданням, що планує "завдати удару високоточною зброєю по ряду військових об'єктів у Києві, звідки йдуть інформаційні атаки на Росію".

Про це пише "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

Російські окупанти заявили, що нанесуть удар "по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру ПСО (психологічних спецоперацій) у Києві, будуть завдані удари високоточною зброєю".

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Агресори заявили про намір обстріляти "ретрансляційні вузли", "апаратно-програмні комплекси та об'єкти зв'язку у Києві".

В Міноборони РФ поскаржилися, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну "багаторазово зросла кількість інформаційних атак на різні державні установи Російської Федерації, безперервно здійснюються дзвінки громадянам Росії з загрозами фізичного усунення, а також про мінування шкіл, дитячих садків, вокзалів, інших об'єктів соціальної інфраструктури".

Зазначимо, що 72-й центр інформаційно-психологічних операцій дислокується у Броварах, на в'їзді в місто зі сторони Києва.