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Найгарячішою точкою нині є Херсон, також бої тривають за Харків і на північному заході від Києва, - Арестович

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Найгарячішою точкою нині є Херсон, також бої тривають за Харків і на північному заході від Києва, - Арестович
Найбільш гарячою точкою в Україні є Херсон, також гаряче у Харкові та на північний захід від Києва.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Зараз найбільш гаряча точка, це Херсон. Там ідуть вуличні бої, підрозділи Збройних сил, територіальної оборони з російськими окупантами. Друга точка - північно-західний напрямок від Києва, де ворог намагається згрупуватися і перегрупуватися, і ми наносимо потужні артилерійські удари по ньому. Харків звісно є гарячою точкою...", - сказав Арестович.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Andrei Piontkovsky


    @apiontkovsky

    ·
    28 февр.



    На глазах сочувствующего, но беспомощного мира Украина выполняет свою великую историческую миссию : избавление человечества от Гитлера с атомной бомбой.
  • Sophia-Maria Duglass
    Харьков и Херсон не были « нацистскими» -именно поэтому хуйло решило их разбомбить ?

    совсем йобнулся старый маразматик .
  • Запорізький козак
    ⚡️Ирпень, Буча. Украинская армия завладела техникой российских войск.
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