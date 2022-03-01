Італія має намір тимчасово відмовитися від російського газу

Прем'єр-міністр Маріо Драгі заявив, що Італія зможе пережити повне припинення поставок газу з Росії в короткостроковій перспектив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.

Драгі заявив у парламенті, що навіть якщо Росія скоротить поставки наступного тижня, обсягів зберігання газу та альтернативних потоків імпорту буде достатньо для покриття пікового попиту, особливо в умовах більш м'якої погоди, що знижує попит.

"Однак за відсутності російських поставок ситуація на найближчі зими і навіть в найближчому майбутньому ризикує стати більш складною", - сказав прем'єр.

Він додав, що Італія працює над збільшенням поставок з інших країн-виробників газу, таких як Алжир і Азербайджан, а також над розширенням використання терміналів зрідженого природного газу.

Уряд також готовий, у разі необхідності, контролювати постачання газу в промисловість і електроенергетику і тимчасово використовувати існуючі вугільні та мазутні електростанції.

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Коментарі Драгі прозвучали в той момент, коли радикальні західні санкції, введені проти Росії після її вторгнення в Україну, загрожують порушити потоки енергоресурсів, посиливши привид нестачі газу, відключень електроенергії і зростання цін.

Італія, яка використовує газ приблизно для 40% виробництва електроенергії, імпортує понад 90% свого газу. У минулому році 40% імпорту припадало на Росію.

Хоча досі постачання енергоносіїв в основному уникали санкцій, є побоювання, що можливі перебої можуть призвести до зростання цін на енергоносії.

За словами Драгі, пошук більш широкого кола джерел енергоресурсів необхідно зробити незалежно від того, що станеться з потоками російського газу в короткостроковій перспективі.

"Ми не можемо так залежати від рішень однієї країни... на карту поставлена наша свобода, а не тільки наше процвітання", - сказав він.

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