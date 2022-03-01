При теробороні "Азова" створено білоруську роту, - Гончаренко
1695436
При територіальній обороні підрозділу "Азов" створено перший в Україні підрозділ із іноземних добровольців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.
"Білоруси боротимуться за Україну. При теробороні "Азова" створено білоруську роту. Це перший підрозділ із іноземних добровольців", - написав Гончаренко у Телеграмі у вівторок.
Він зазначив, що це "ще один аргумент на користь того, що білоруський народ - не ворог для українців". "Наш спільний ворог - це диктатори Путін та Лукашенко, які розв'язали цю війну", - підсумував нардеп.