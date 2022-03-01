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Ворог готує авіаудар по Софії Київській: УГКЦ закликає врятувати найбільшу святиню українців

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Ворог готує авіаудар по Софії Київській: УГКЦ закликає врятувати найбільшу святиню українців
Українська греко-католицька церква отримала інформацію про те, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі – собору Софії Київської.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ.

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"Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин".

Глава УГКЦ закликав усіх християн молитися за духовну святиню слов’янських народів, а агресора закликав стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму.

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Топ коментарі

  • Vlad Kravets
    Даже нацисты во время ВМВ себе такого не позволяли
  • Yuri Sotnyk
    Нацисти в порівнянні з орками то безвинні створіння.
  • Перехватчик




    Максим Мирович


    @MirovichMedia

    ·
    28 февр.



    Мир думал что они всё же не такие ёбнутые, а они оказались ещё хуже.
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