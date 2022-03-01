Ворог готує авіаудар по Софії Київській: УГКЦ закликає врятувати найбільшу святиню українців

Українська греко-католицька церква отримала інформацію про те, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі – собору Софії Київської.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ.

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"Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин".

Глава УГКЦ закликав усіх християн молитися за духовну святиню слов’янських народів, а агресора закликав стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму.

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