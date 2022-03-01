Україна опрацьовує з партнерами різні рішення для "закриття неба", – Кулеба

Україна опрацьовує з партнерами різні рішення щодо закриття повітряного простору над нашою країною і закликає їх не боятися того, що через нас НАТО опиниться у стані війни з Росією.

Про це заявив на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є різні рішення, як можна допомогти Україні з протиповітряною обороною, і ми їх зараз з партнерами опрацьовуємо. Але не треба залякувати, що через Україну НАТО опиниться у стані війни з Росією. Якщо Росія тут, в Україні, переможе, то наступні будете ви, НАТО", - сказав Кулеба.

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Він зауважив, що Україна не просить НАТО воювати за нас, тому що це наша земля. Водночас, на переконання очільника МЗС, для Альянсу є не лише моральним обов’язком, а й політичною доцільністю зробити все для того, щоб підтримати Україну в цій війні.

"Ви зараз можете бути впевнені на сто відсотків, що цього не станеться. Але до цього ви були впевнені, що Росія ніколи так відкрито не нападе на Україну.Були? Були! А вона взяла й напала.Тому краще допомагайте воювати нам тут до перемоги", - закликав глава української дипломатії.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білому домі заявили, що введення США безпілотної зони в небі України є "не найкращою ідеєю", оскільки це втягне США в прямий військовий конфлікт з Росією.