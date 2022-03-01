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"Кадирівці", які мали завдання ліквідувати Зеленського, знищені, – Данілов

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"Кадирівці", які мали завдання ліквідувати Зеленського, знищені, – Данілов
Кадирівська група, яка вирушила саме для ліквідації Президента Володимира Зеленського, була знищена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Україна 24".

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"Спецоперація, яка мала бути проведена кадировцями, нам вже відома. Ми отримали інформацію від представників ФСБ, які не мають бажання брати участь в цій кривавій війні. Безпосередньо була знищена та кадирівська група, яка вирушила саме для ліквідації нашого Президента", – сказав Данілов.

Він зазначив, що у них був розподіл на дві групи, і їх відстежували. За його словами, одна група була накрита в Гостомелі, інша група знаходиться під прицілом.

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"Ми не віддамо нікому ні нашого Президента, ні нашу країну. Це наша земля, ідіть звідси геть", – додав Данілов.

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    В нього вибору не було.
    Не робіть вчергове з нього місію. Так, його зараз треба максимально підтримувати , але не забувайте, що до масштабного вторгнення, він лаяв запад, що його попереджав за це...
    Будував дороги за рахунок недофінансування армії і нищення всіх оборонних проєктів...
  • Александр Тягнирядно
    Для любителів хвалити зараз бубочку: це так, як тоді, коли півсела випихає автівку з багнюки, хвалити майстерність водія.
  • Тетяна Тать
    здається, путін вирішив прорідити кадирівців Україною
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