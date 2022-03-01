Всі ТЕС забезпечені вугіллям, на складах понад 500 тисяч тонн

Всі ТЕС ДТЕК забезпечені вугіллям для безперебійної роботи енергосистеми України.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, повідомляє пресслужба компанії.

"Сумарно на ТЕС ДТЕК знаходиться близько 500 тис. т. Цього достатньо для стабільності енергосистеми і безперебійного електропостачання населення, промисловості і оборонних потреб", - повідомили в компанії.

На всі ТЕС компанії, де це можливо, здійснюється підвіз вугілля з шахт. Всі шахти продовжують роботу в штатному режимі.

Станом на ранок 1 березня в роботі знаходилося 23 блоки ТЕС загальною потужністю 3451 МВт.

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