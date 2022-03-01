На телевежі пошкоджена апаратна мовника, якийсь час канали не працюватимуть, - МВС
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Внаслідок удару російських військ по київській телевежі було потрапляння в апаратну мовника, телеканали деякий час не працюватимуть.
"Потрапляння в апаратну мовника на телевежі. Якийсь час канали не працюватимуть", - йдеться у повідомленні МВС, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому у повідомленні наголошується, що найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.
Нагадаємо, увечері 1 березня російські окупанти обстріляли київську телевежу.