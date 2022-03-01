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На телевежі пошкоджена апаратна мовника, якийсь час канали не працюватимуть, - МВС

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На телевежі пошкоджена апаратна мовника, якийсь час канали не працюватимуть, - МВС
Внаслідок удару російських військ по київській телевежі було потрапляння в апаратну мовника, телеканали деякий час не працюватимуть.

"Потрапляння в апаратну мовника на телевежі. Якийсь час канали не працюватимуть", - йдеться у повідомленні МВС, інформує Цензор.НЕТ.

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При цьому у повідомленні наголошується, що найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

Нагадаємо, увечері 1 березня російські окупанти обстріляли київську телевежу.

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Топ коментарі

  • Igor Kalyuzhny
    что скажет Израиль, там же Бабий Яр, не дали нам Купол....
  • Oleg Smirnov 9524fae4
    Вдарили фактично по району Бабиного Яру.
    І буде символічно, якщо Ізраїль проковтне. Досі не засудив дії Росії.
  • Роман Кокоровець
    ето другое ...
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