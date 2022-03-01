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Російські злочини в Україні множаться щогодини, удари вражають школи та лікарні, - Блінкен в Раді ООН з прав людини

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Російські злочини в Україні множаться щогодини, удари вражають школи та лікарні, - Блінкен в Раді ООН з прав людини
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок у Раді ООН з прав людини, що російські злочини в Україні множаться щогодини, а удари вражають лікарні, школи та житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Reuters.

Блінкен, виступаючи перед Радою ООН з прав людини в Женеві, зазначив, що термінові дебати щодо України, заплановані на четвер, де резолюція Києва та союзників передбачає відкриття міжнародного розслідування щодо порушень, є "важливим кроком до забезпечення документації та відповідальності".

"Ми повинні надіслати рішучий і єдиний меседж, що президент Путін має беззастережно припинити це", – сказав він.

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Топ коментарі

  • Zemer
    Та закройте небо, блин - Блинкин
  • irenka ko
    Це людина, яка попереджала увесь світ, що війна буде, навіть називав дати вторгнення, завдяки чому хуйло все відтягувало та відтягувало свій «кінець» та наступ на нас. Але на Цензорі його називала клікушею канадійська відьма, за що регулярно відправлялась у бан, а з початком війни взагалі зникла з сайту, так її, курву, хвилює Україна.
  • patriot62
    ти спочатку війну виграй,потім думай про відновлення...
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