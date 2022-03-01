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Ворог обстріляв машину ДСНС, що їхала на пожежу в Херсоні. ФОТО

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Пожежна машина їхала гасити вогонь в ТРЦ "Фабрика" у Херсоні, коли її обстріляли росіяни. Ніхто з українських рятувальників не постраждав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу із надзвичайних ситуацій

Ворог обстріляв машину ДСНС, що їхала на пожежу в Херсоні 01

"1 березня о 15:24, під час слідування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ "Фабрика" у Херсоні, ворожий БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї ДПРЧ м. Херсон.

Шестеро рятувальників, які були в пожежній машині, вимушені були залишити атаковане авто і знайшли укриття майже за кілометр від місця атаки у лікарні".

На щастя, ніхто з українських рятувальників не постраждав.

Пожежники закликають не жаліти окупантів: "Не пускайте сльозу, коли бачите як черговий полонений "визволитель" просить маму забрати його додому, бо він не знав куди він йшов. Вони нас не жаліють! Ні наших дітей, ні жінок, ні батьків".

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Топ коментарі

  • время
    Вбивати цапів без жалю.
  • NEEGLS S.
    Нєлюді!!!!
  • Muron
    Слід зауважити, що Росія зараз втрачає ще один безцінний актив

    Це міф про непереможність її армії.

    Європейці та навіть американці справді щиро в це вірили. По інерції холодної війни російська армія уявлялася їм таким собі монстром, купою зергів з нескінченим мобілізаційним потенціалом, гігатоннами заліза та готовністю йти в Вальгаллу цілими групами армій.

    Так, звісно, була Чечня, та й Афган, але це сприймалося як нездатність ефективно боротися з партизанщиною. А, мовляв, в звичайній війні росіяни все ще огого.

    Ми зараз наочно довели, що король не просто голий, а ще й трішки обісраний.

    А це означає, що Росія втрачає один зі своїх головних зовнішньополітичних бонусів - імідж злобної, але сильної потвори. Вона злобна та слабка потвора, нездатна впевнено завалити навіть країну неспівставно менше за неї. Відтепер будь-які розмови про протистояння зі Штатами, не кажучи вже про НАТО в цілому, будуть викликати лише посмішки.

    Співати про "медаль за город Вашингтон" та отримати 3,14зди в місті Охтирка - цей дисонанс бажаного та можливого світ запам'ятає назавжди. І зробить висновки.
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