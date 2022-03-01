Ворог обстріляв машину ДСНС, що їхала на пожежу в Херсоні. ФОТО

Пожежна машина їхала гасити вогонь в ТРЦ "Фабрика" у Херсоні, коли її обстріляли росіяни. Ніхто з українських рятувальників не постраждав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу із надзвичайних ситуацій

"1 березня о 15:24, під час слідування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ "Фабрика" у Херсоні, ворожий БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї ДПРЧ м. Херсон.

Шестеро рятувальників, які були в пожежній машині, вимушені були залишити атаковане авто і знайшли укриття майже за кілометр від місця атаки у лікарні".

На щастя, ніхто з українських рятувальників не постраждав.

Пожежники закликають не жаліти окупантів: "Не пускайте сльозу, коли бачите як черговий полонений "визволитель" просить маму забрати його додому, бо він не знав куди він йшов. Вони нас не жаліють! Ні наших дітей, ні жінок, ні батьків".

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