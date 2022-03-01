SWIFT готується відключити російські банки, інші платформи вже припинили операції з Росією

SWIFT заявила, що очікує інструкцій, які російські банки влада хоче відключити від глобальної системи. Європейський Союз, США, Канада і Великобританія домовилися в суботу виключити окремі російські банки з SWIFT, у зв'язку з введенням санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна про це повідомляє Reuters.

"Ми завжди будемо дотримуватися законів про санкції. Ми взаємодіємо з владою, щоб зрозуміти, на які організації будуть поширюватися ці нові заходи, і відключимо їх, як тільки отримаємо юридичні інструкції для цього", - йдеться в заяві SWIFT.

Банки використовують SWIFT, що базується в Бельгії, для щоденної відправки мільйонів інструкцій для платежів на трильйони доларів у міжнародній торгівлі.

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Рада ЄС, яка, як очікується, опублікує список порушених банків, не змогла дати негайних коментарів.

Світова фінансова система розриває зв'язки з Росією і її банками, щоб перешкодити російським компаніям залучати кошти на зарубіжних ринках.

Європейська розрахункова компанія з цінних паперів Euroclear заявила у вівторок, що більше не буде приймати рубль в якості розрахункової валюти, і негайно закриває свій рахунок в ING Bank в Москві.

Джерела на ринку повідомили, що Bloomberg позначив Російські суверенні облігації, а також цінні папери, пов'язані з російськими банками ВТБ і Сбербанк, попереджувальною міткою про те, що "санкції застосовуються до цього цінного паперу", хоча торги тривали.

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Лондонська фондова біржа заявила у вівторок, що припинить торги двома глобальними депозитарними розписками (НДР) російського банку ВТБ після того, як британський фінансовий регулятор призупинив їх дію через санкції.

Однак лістинги Газпрому і Сбербанку на LSE як і раніше торгувалися і різко знизилися протягом дня.

Данський Saxo Bank заявив, що призупинив торгівлю парами російського рубля з іншими валютами, такими як долар і євро.

Найбільші розрахункові компанії з цінних паперів, а також Deutsche Boerse у Франкфурті, ICE і Nasdaq в Нью-Йорку оголосили про введення обмежень на російські торги.