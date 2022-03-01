"Який сенс говорити "ніколи більше", коли бомба падає на те саме місце Бабиного Яру", - Зеленський про обстріл телевежі в Києві
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл російськими окупантами київської телевежі, під час якої загинуло 5 осіб та було ушкоджено меморіальний комплекс "Бабин Яр".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері, звертаючись до всього світу: "Який сенс говорити "ніколи більше" протягом 80 років, якщо світ мовчить, коли бомба падає на те саме місце Бабиного Яру? Щонайменше 5 вбитих. Історія повторюється…"
Як інформував Цензор.НЕТ раніше російські окупанти обстріляли телевежу у Києві.