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"Який сенс говорити "ніколи більше", коли бомба падає на те саме місце Бабиного Яру", - Зеленський про обстріл телевежі в Києві

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"Який сенс говорити "ніколи більше", коли бомба падає на те саме місце Бабиного Яру", - Зеленський про обстріл телевежі в Києві
Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл російськими окупантами київської телевежі, під час якої загинуло 5 осіб та було ушкоджено меморіальний комплекс "Бабин Яр".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері, звертаючись до всього світу: "Який сенс говорити "ніколи більше" протягом 80 років, якщо світ мовчить, коли бомба падає на те саме місце Бабиного Яру? Щонайменше 5 вбитих. Історія повторюється…"

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Як інформував Цензор.НЕТ раніше російські окупанти обстріляли телевежу у Києві.

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Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Рашка має бути знищена як держава!
  • Sergey Lu4
    В 2022ом фашисты снова стали убивать людей в Бабином яру.
  • Микола Мазуренко
    Ізраіль збирається давати ракети? Умань вже бомбили. Бомблять і єврейські святині.
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