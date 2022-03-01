Росія готує провокацію для виправдання залучення військ Білорусі у війні проти України, - ГУР МО
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Головне управління розвідки Міноборони заявило про підготовку Росією провокації для виправдання використання білоруських військ в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний Telegram-канал ГУР МО.
Українські розвідники виявили у прикордонні орієнтовно 300 білоруських танків. Наразі вони залишаються на території Білорусі.
"Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України). Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ", – йдеться у повідомленні.
Військові підрозділи Білорусі з'явилися біля кордонів України напередодні. Вони зосередилися на Волинському напрямку.