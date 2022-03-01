Україна залучила 8 мільярдів з першого продажу військових облігацій

У результаті продажу військових облігацій в перший же день Україна залучила 8 мільярдів гривень

Як повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на сайт Міністерства фінансів Мінфін задовольнив усі десять заявок з відсотковою ставкою 11 відсотків річних. Дата погашення – березень 2023 року. Також відбулося дорозміщення державних облігацій терміном на два місяці, від продажу яких бюджет отримав додаткові 20,7 млн грн під 10 відсотків річних.

Усього держава отримає 8,1 мільярдів гривень, завдяки продажу облігацій в перший же день. Військові облігації передбачають залучення коштів до бюджету. Їх використовують винятково на потреби Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Випуск паперів планується в обсязі до 400 мільярдів гривень.

Україна вже випускала такі облігації у 2014 році, коли почалася війна на сході України. Тоді випуск склав 1,1 мільярд гривень.

Мінфін пропонує українцям, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП. Покупцем військових облігацій внутрішньої державної позики, випуск яких планується в обсязі до 400 мільярдів гривень, стане Національний банк України.

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