Що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів, - інструкція від СБУ

Служба безпеки України оприлюднила інструкцію про те, що робити, якщо ви побачили російських диверсантів або ворожі ДРГ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Будь ласка, ознайомтесь та повідомте всім своїм контактам чергові короткі інструкції. Вони вкрай важливі, щоб ворожі окупанти не могли переміщатися вглиб українських територій", - звернулись до громадян в СБУ.

Спецслужба зазначає, що про підозрілих осіб необхідно повідомляти до:

офіційного чат-боту СБУ в Telegram тут .

. на номери телефону Тероборони ЗСУ у вашому регіоні або за номеро 102.

Який вигляд мабть підозрілі особи і що робити у випадку їхнього виявлення читайте в інструкції: