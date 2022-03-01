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Що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів, - інструкція від СБУ

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Що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів, - інструкція від СБУ
Служба безпеки України оприлюднила інструкцію про те, що робити, якщо ви побачили російських диверсантів або ворожі ДРГ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Будь ласка, ознайомтесь та повідомте всім своїм контактам чергові короткі інструкції. Вони вкрай важливі, щоб ворожі окупанти не могли переміщатися вглиб українських територій", -  звернулись до громадян в СБУ.

Спецслужба зазначає, що про підозрілих осіб необхідно повідомляти до:

  • офіційного чат-боту СБУ в Telegram тут.
  • на номери телефону Тероборони ЗСУ у вашому регіоні або за номеро 102.

Який вигляд мабть підозрілі особи і що робити у випадку їхнього виявлення читайте в інструкції:

Що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів, - інструкція від СБУ 01

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Топ коментарі

  • Zapzap Za
    Скабеева пытается произнести слово Паляниця, и говорит что это клубника=)
    https://www.youtube.com/watch?v=-dzJdbZSNSM
  • Vladimir Baranov 7f754d40
    От що я можу сказати .Чат бот в телеграмі? А якщо нема телеграма ?102 майже ніде не працює ,або зайнято. Чому не зробити швидко колцентри чи через вайбер? Такі центри мають бути у кжному місці людей вистачає багатьох не взяли до ТО тож могли б хоч дзвінки приймати
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