Обговорили американське лідерство в антиросійських санкціях та оборонну допомогу Україні, - Зеленський провів перемовини з Байденом
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Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден обговорили американське лідерство з антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у президентському твіттері.
"Щойно розмовляв із Джо Байденом. Обговорили американське лідерство з антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!", - написав Зеленський.