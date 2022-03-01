МЗС рішуче засуджує варварські ракетні атаки та невибіркові обстріли військами РФ житлових районів та цивільної інфраструктури українських міст, - заява

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує варварські ракетні атаки та невибіркові обстріли військами Російської Федерації житлових районів та цивільної інфраструктури українських міст.

Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій у соцмережі "Фейсбук", інфомує Цензор.НЕТ.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ям, які втратили своїх близьких через нищівну війну, яку президент путін розв’язав проти українського народу.

У міністерстві також висловили співчуття через загибель під час обстрілу студента з Індії, та громадянина Китаю. І готові надати посольству Індії необхідну допомогу для репатріації тіла громадянина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу російськими окупантами телевежі в Києві загинуло 5 людей, ще 5 поранені, - ДСНС

"Українські та іноземні громадяни стали заручниками російської збройної агресії проти України", - підкреслюється у заяві.

У МЗС закликають всі іноземні уряди вимагати від президента путіна негайно припинити свою війну в Україні. Це дозволить стабілізувати ситуацію і більше зосередитися на безпеці населення, в тому числі іноземних студентів.

Також дивіться: "Не дають навіть людей рятувати", - війська РФ продовжують бомбити житлові квартали Бородянки. ВIДЕО

Міністерство наголошує, що не існує дискримінації за расою чи національністю, в тому числі, коли йдеться про перетин державного кордону іноземними громадянами. Враховуючи надзвичайні умови безпеки, підхід "обслуговувати тих, хто прийшов першим" застосовується до всіх національностей. Певні гуманітарні винятки допускаються для жінок і дітей.

"Ми тісно співпрацюємо з профільними відомствами України для посилення підтримки іноземних громадян, у тому числі студентів, які бажають повернутися на батьківщину або переїхати до третіх країн у зв’язку з військовим вторгненням Росії", - додало МЗС.

Також дивіться: Унаслідок удару крилатою ракетою по центру Харкова щонайменше 10 людей загинули, понад 20 травмовані, - ДСНС. ВIДЕО