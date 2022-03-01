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Карта супермаркетів, які працюють

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Карта супермаркетів, які працюють
Бренд Ukraine NOW розробив онлайн-карту продовольчих магазинів України із графіками роботи та актуальними даними.

Про це повідомляє Держспецзв’язку, інформує Цензор.НЕТ.

ПОСИЛАННЯ НА КАРТУ ЗНАХОДИТЬСЯ ТУТ.

Зараз на карті є інформація про такі магазини:

  • АТБ;
  • КОЛО;
  • Сільпо;
  • Фора;
  • Novus;
  • Varus;
  • Рукавичка;
  • ЕКО маркет.

Творці карти обіцяють оновлювати дані та додавати нові магазини.

На карті вказано:

  • назву магазину/торговельної мережі;
  • години роботи конкретних магазинів у різних містах;
  • адреси магазинів;
  • статус роботи торговельних точок.

Також у відповідному полі можна побачити дату й час оновлення інформації про магазин.

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