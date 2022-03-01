Карта супермаркетів, які працюють
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Бренд Ukraine NOW розробив онлайн-карту продовольчих магазинів України із графіками роботи та актуальними даними.
Про це повідомляє Держспецзв’язку, інформує Цензор.НЕТ.
ПОСИЛАННЯ НА КАРТУ ЗНАХОДИТЬСЯ ТУТ.
Зараз на карті є інформація про такі магазини:
- АТБ;
- КОЛО;
- Сільпо;
- Фора;
- Novus;
- Varus;
- Рукавичка;
- ЕКО маркет.
Творці карти обіцяють оновлювати дані та додавати нові магазини.
На карті вказано:
- назву магазину/торговельної мережі;
- години роботи конкретних магазинів у різних містах;
- адреси магазинів;
- статус роботи торговельних точок.
Також у відповідному полі можна побачити дату й час оновлення інформації про магазин.