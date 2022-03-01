Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня

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Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня
Українська дипломатія продовжує невпинно працювати на всіх фронтах, аби захистити Україну та українських громадян. Увага всієї Європи сьогодні була прикута до виступу президента України Володимира Зеленського під час надзвичайної пленарної сесії Європейського парламенту.

Про це йдеться в оперативному зведенні МЗС щодо ситуації на дипломатичному фронті, інформує Цензор.НЕТ.

Україна заслуговує на повноцінне членство в Європейському Союзі вже зараз.

Румунія та Угорщина долучилися до кола держав-членів ЄС, які підтримують прискорений вступ України до Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС рішуче засуджує варварські ракетні атаки та невибіркові обстріли військами РФ житлових районів та цивільної інфраструктури українських міст, - заява

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 04 Військова допомога

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 03 В Україну прибула нова партія протитанкових комплексів Javelin та NLAW

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 03 Уряд Австралії виділив 50 мільйонів доларів на закупівлю озброєння та обладнання для українських Сил Оборони

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 04 Фінансова підтримка

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 03 Японія додатково виділила 100 мільйонів доларів для підтримки України. Загальний обсяг японської допомоги вже сягнув 200 млн. дол. США

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 03 Естонський Bolt виділив 1 мільйонів євро на допомогу Україні. Компанія планує виділити ще 4 мільйони євро протягом наступних двох тижнів

Також читайте: Росія відповість за кожен злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття, - МЗС

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 04 Ізоляція Росії

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 03 Представники понад 50 держав на знак протесту вийшли із зали під час виступу міністра закордонних справ РФ у Женеві

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 03 Греція припиняє всі культурні заходи з РФ

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 03 Американська нафтова корпорація Exxon Mobil відкликає своїх фахівців з усіх російських нафтогазових проєктів

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 03 Данська компанія Moller-Maers, яка забезпечує 20% перевезень вантажів у світі, оголосила про припинення прийому на доставку товарів з та до Росії

Також читайте: Україна просить Міжнародний суд ООН провести слухання у справі проти РФ якнайшвидше, - Кулеба

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 04 Гуманітарна допомога

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 03 Австралія виділила 25 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 03 Нова Зеландія виділила 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу для українців.

Франція вже відправила 33 тонн гуманітарної допомоги для України. Іще два літаки з допомогою медичного призначення прибудуть сьогодні

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 19.00 1 березня 03 Додаткова гуманітарна допомога прямує з Литви

Також читайте: В Україну прибула протитанкова зброя, засоби ППО, боєприпаси, автомобілі, бронежилети, паливо, озброєння та амуніція, - Кулеба

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Топ коментарі

  • время
    Смерть цапам! Кацапія згине!
  • Rino Onix
    Кулеба наголосив, що частиною зовнішньої політики України є ДЕПУТІНІЗАЦІЯ світу.
  • Микола Мазуренко
    Кулебі респект!
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