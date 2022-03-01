НБУ відкрив рахунок для гуманітарної допомоги потерпілим від російської агресії українцям

Національний банк України (НБУ) відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії.

Про це повідомила пресслужба регулятора у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, рахунок використовуватиметься для зарахування благодійної допомоги Україні з-за кордону.

"Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу потерпілим від війни українцям, Нацбанк відкрив Мінсоцполітики рахунок, який акумулював благодійні внески на соціальні потреби у воєнний час", – процитувала пресслужба глави Нацбанку Кирила Шевченка.

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Він пояснив, що на відміну від спецрахунку, відкритого для фінансування потреб Збройних Сил України, кошти з цього рахунку будуть витрачатися для допомоги громадянам, які найбільше страждають через війну з Росією.

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