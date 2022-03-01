НБУ відкрив рахунок для гуманітарної допомоги потерпілим від російської агресії українцям
Про це повідомила пресслужба регулятора у вівторок, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, рахунок використовуватиметься для зарахування благодійної допомоги Україні з-за кордону.
"Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу потерпілим від війни українцям, Нацбанк відкрив Мінсоцполітики рахунок, який акумулював благодійні внески на соціальні потреби у воєнний час", – процитувала пресслужба глави Нацбанку Кирила Шевченка.
Він пояснив, що на відміну від спецрахунку, відкритого для фінансування потреб Збройних Сил України, кошти з цього рахунку будуть витрачатися для допомоги громадянам, які найбільше страждають через війну з Росією.
UA823000010000032302338301027 у валютах USD, EUR,GBP
Для зарахування на рахунок EUR:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX
IBAN DE05504000005040040066
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Німеччина
Для зарахування на рахунок у USD:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Україна
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, Нью-Йорк, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
Для зарахування коштів у GBP:
BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine
SORT CODE: 60-92-42
ACCOUNT NUMBER: 0080033041
GB52CHAS60924280033041
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Україна
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK