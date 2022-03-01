Зеленський: Якщо НАТО не готове прийняти Україну, нам потрібні гарантії безпеки

Якщо країни-учасниці НАТО не готові брати Україну до оборонного альянсу, то потрібно виробити гарантії безпеки для Києва. Це означатиме захист територіальної цілісності нашої країни.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, Київ вимагатиме юридичних гарантій безпеки, якщо НАТО зачинить двері перед перспективами членства України.

"Наші партнери, якщо вони не готові приймати Україну в НАТО... тому що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, мають виробити спільні гарантії безпеки для України", - наголосив Зеленський.

Він додав, що необхідно гарантувати територіальну цілісність, захист кордонів, особливі стосунки з усіма сусідами та безпеку.