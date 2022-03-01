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Зеленський: Якщо НАТО не готове прийняти Україну, нам потрібні гарантії безпеки

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Зеленський: Якщо НАТО не готове прийняти Україну, нам потрібні гарантії безпеки
Якщо країни-учасниці НАТО не готові брати Україну до оборонного альянсу, то потрібно виробити гарантії безпеки для Києва. Це означатиме захист територіальної цілісності нашої країни.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, Київ вимагатиме юридичних гарантій безпеки, якщо НАТО зачинить двері перед перспективами членства України.

"Наші партнери, якщо вони не готові приймати Україну в НАТО... тому що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, мають виробити спільні гарантії безпеки для України", - наголосив Зеленський.

Він додав, що необхідно гарантувати територіальну цілісність, захист кордонів, особливі стосунки з усіма сусідами та безпеку.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Гарантіями безпеки треба було самим займатись.
    Спершу АРМІЯ. Потім все решта.
    Але що вже говорити..
  • Bad Robot
  • Vladimir Baranov 7f754d40
    Будь який папірець підписаний роією працювати не буде. Гарантія одна сильна армія. Озброена сучасною зброєю у великій кількості та ТО теж озброєна не лише автоматами
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