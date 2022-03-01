Українські паспорти тимчасово не видаватимуть
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
"В умовах воєнного стану Державною міграційною службою тимчасово призупинено роботу інформаційно-комунікаційних систем ДМС та надання адміністративних послуг, а саме: видачу паспорта громадянина України та доставки виготовлених документів безпосередньо до територіальних органів
вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку", - йдеться у повідомленні.
В МВС нагадали, що всі повинні мати при собі документи, що посвідчують особу.
Для громадян України це:
- паспорт громадянина України у формі картки або книжечки,
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Для іноземців та осіб без громадянства:
- посвідка на постійне проживання,
- посвідка на тимчасове проживання,
- посвідчення біженця,
- посвідчення особи яка потребує додаткового захисту.
Якщо строк дії документу, що посвідчує особу, закінчився, або до нього своєчасно не вклиєна фотокартка - під час воєнного стану його також можна пред’являти.