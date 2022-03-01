До Херсону увійшли російські танки та БТРи, тривають вуличні бої, - мер Колихаєв

До Херсону увійшли російські танки та БТРт, закріпившись у кількох точках обласного центру, війська супротивника окопуються на позиціях. У місті йдуть вуличні бої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв.

"Думаю, це регулярна російська армія. Відсіч здійснюється лише силами тероборони", - сказав мер.

За його словами, влада намагається самотужки погасити пожежі, які виникли. У місті зафіксовано випадки мародерства.

"Всі ми із заступниками знаходимося в міськраді, координуємо роботу тих служб, які готові виїжджати, які не бояться. Тому що йде відключення газу через попадання в будинки. Йде відключення електрики", - додав Колихаєв.

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