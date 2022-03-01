Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 1 березня

Російські окупанти продемонстрували усьому світу свою підступність: нанесення ракетних ударів, ведення вогню реактивними системами залпового вогню та авіаудари свідчать, що вони неспроможні воювати з готовим до тотального супротиву Українським Народом.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Українські Захисники на Сіверщині продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, із завданням - не допустити просування противника в напрямках населених пунктів Кіпті та Ніжин.

Частина сил продовжує ведення оборони Чернігова, здійснює вогневе ураження противника всіма наявними засобами та не допускає вклинення противника в межі міста.

На Слобожанщині підрозділи ЗС України продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, завдають противнику втрат в живій силі та техніці, захоплюють полонених.

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На Приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції у визначеній смузі відповідальності.

Угруповання оборони міста Київ продовжує вести бої та утримувати визначені райони оборони, частиною сил готується до виконання раптово виникаючих завдань.

Штурмові підрозділи та підрозділи артилерії зайняли оборону на околицях столиці та удосконалюють фортифікаційне обладнання позицій.

Підрозділи територіальної оборони посилюють особовий склад Збройних Сил України та виконують завдання з охорони та оборони важливих об’єктів інфраструктури столиці.

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