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За п'ять діб російської агресії з-за кордону повернулися майже 80 тисяч українців, - МВС

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За п'ять діб російської агресії з-за кордону повернулися майже 80 тисяч українців, - МВС
За 5 діб російської агресії проти на Батьківщину повернулись майже 80 тисяч громадян України.

Про це у Telegram повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"За 5 діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну. На Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, з яких більшість – чоловіки. Патріоти, які працювали чи тимчасово проживали за кордоном, прибувають до України, щоб поповнити лави Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони", - йдеться в повідомленні.

Водночас на виїзд з України до ЄС та Молдови прослідувало майже 96 тисяч осіб. Зокрема, кордон до Польщі перетнули майже 61 тисяча людей, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    По предварительной информации, из 6 самолетов, что сегодня бомбили Харьков - 3 сбили. Один пилот застрелился, двое в плену. Скоро у нашей разведки будет много инфы про атаки с воздуха.
  • Иван Иван 31509c93
    рашкованский военный бот, иди нахуй
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    По данным Резникова, в ближайшем будущем россияне планируют запустить информационно-психологическую операцию, цель которой - посеять панику и сломить сопротивление ВСУ и украинцев. Ключевым моментом кремлевской операции станут перебои связи на украинской территории. Оккупанты начнут массово атаковать Украину фейками о якобы капитуляции руководства Украины. Министр предупредил, что в качестве доказательства этой "капитуляции" оккупанты даже могут распространять некий поддельной "документ" или смонтированные фото и видео. "ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся... Много из тех, кто собирался взять Киев за 2-3 дня, уже в аду. Крепко держим оружие. Продолжаем сопротивление", - подчеркнул Резников. Он заверил, что власти Украины не собираются капитулировать, и призвал предупредить об этом всех родственников.
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