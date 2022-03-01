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Арестович: Найгарячіші точки зараз – північно-західні околиці Києва, Харків та Херсон

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Арестович: Найгарячіші точки зараз – північно-західні околиці Києва, Харків та Херсон
На північно-західних околицях Києва блокують прохід ворожої техіники, в Харкові - артобстріли, в Херсоні - вуличні бої.

Про це в прямому ефірі телемарафону "Разом - ми сильні" сказав позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найбільш гаряча точка - північно-західіні околиці Києва, там в районі Макарова, по Житомирській трасі - скупчення супртивника, по якому ми відпрацьовуємо артилерію. Друга гаряча точка - це Харків, там йдуть зараз артилерійські бої, працює авіація противника. Наша армія дає відсіч. Не було гарячих повідомлень з боку Маріуполя. І Херсон - вуличні бої. Це три основні точки, по яким зараз зосереджені зусилля і наші, і противника", - сказав Арестович.

Стосовно потенційної висадки десанту в районі Одеси, Арестович повідомив, що шторм на Чорному морі ускладнює противнику проведення цієї операції.

Стосовно підрозділів армії Білорусі, які начебто можуть перетнути кордон з Україною і вступити у війну на боці Росії, Арестович зауважив: "Поки що на офіційному рівні ми бачимо лише підготовку. Достеменних відомостей, що вони перешйли і беруть участь у боях проти України поки немає. Є окремі повідомлення, які потребують перевірки. Перевіряємо".

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Топ коментарі

  • Шимус
    забей сейчас не до этого Буча горит красивое
  • Вадим Сычев a2d20f02
    В группах пишут что на Николаевском направлении в районе Баштанки наши контрударом разгромили большую колонну противника. Остатки по полям тероборона ганяет. Часть вышла из под удара в сторону Нового Буга но ЗСУ их там артой тоже достали. Проверить инфу не могу конечно, но счет идет на десятки если не на сотни единиц техники.
  • Vyacheslav Nesterov
    Привіт украхнці та україночки! Сьогодні бувдуже пекельний день у Харкові завдяки збожевілившим росіянам-оркам. життя стало насичене як ніколи! вчора вижив після падіння коло мене 4х гільз двигунів граду чи смерчу . сьогодні над головою пролетів свино-собачій винищувач. який потім скинув бомбу на адміністрацію.бачив це з черги за хлібиною у 3х годинній черзі під бомбуванням та обстрілами. але незважаючи на це -майже тиждень прожив в умовах війни в яку важко повірити та від якої хочеться прокинутися. Слава Україні та смерть свино-собачим окупантам!бережи боже наших ЗАХИСНИКІВ
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