Арестович: Найгарячіші точки зараз – північно-західні околиці Києва, Харків та Херсон

На північно-західних околицях Києва блокують прохід ворожої техіники, в Харкові - артобстріли, в Херсоні - вуличні бої.

Про це в прямому ефірі телемарафону "Разом - ми сильні" сказав позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найбільш гаряча точка - північно-західіні околиці Києва, там в районі Макарова, по Житомирській трасі - скупчення супртивника, по якому ми відпрацьовуємо артилерію. Друга гаряча точка - це Харків, там йдуть зараз артилерійські бої, працює авіація противника. Наша армія дає відсіч. Не було гарячих повідомлень з боку Маріуполя. І Херсон - вуличні бої. Це три основні точки, по яким зараз зосереджені зусилля і наші, і противника", - сказав Арестович.

Стосовно потенційної висадки десанту в районі Одеси, Арестович повідомив, що шторм на Чорному морі ускладнює противнику проведення цієї операції.

Стосовно підрозділів армії Білорусі, які начебто можуть перетнути кордон з Україною і вступити у війну на боці Росії, Арестович зауважив: "Поки що на офіційному рівні ми бачимо лише підготовку. Достеменних відомостей, що вони перешйли і беруть участь у боях проти України поки немає. Є окремі повідомлення, які потребують перевірки. Перевіряємо".

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