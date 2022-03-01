"У ці дні ми всі – Україна". В ООН хочуть ліквідувати право вето через дії Росії

У Нью-Йорку другий день триває спеціальне надзвичайне засідання Генеральної Асамблеї ООН щодо засудження війни Росії проти України, оскільки Рада Безпеки не змогла ухвалити відповідну резолюцію через вето Росії як постійного члена РБ.

Як передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, десятки промовців, що представляють різні крани світу, рішуче засуджують злочинні дії Кремля, повідомяє Цензор.НЕТ.

Багато країн пропонують позбутися права вето в Радбезі – органі, який відповідає за підтримання миру і безпеку в світі. За це, зокрема, виступив представник Іспанії.

"Право вето - це анахронізм, - сказав він. - Ми повинні позбутися його. Захист демократії, національного порядку, заснованого на міжнародному праві і принципах та цінностях Організації Об'єднаних Націй, не може залежати від права вето".

За його словами, Іспанія висловлює захоплення тими, хто бореться у війні проти Російської Федерації.

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Крім США, Австралії, великих країн Європи, Азії, Південної Америки й Африки, на захист України виступили численні так звані "малі країни". Представник Кабе-Верде вставив у свій виступ російські слова. "Досить! – сказав він російською звертаючись до Москви. – Припиніть цю безглузду війну!"

Представник Ямайки зазначив, що країни світу відстоюють Україну, "бо в ці дні ми всі – Україна", додав він.

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У п’ятницю Рада Безпеки ООН розглянула резолюцію 82 країн про засудження російської агресії в Україні, яку підтримали 11 (із 15) членів Радбезу. Проти проголосувала лише Росія, три країни утрималися. Однак оскільки РФ займає місце СРСР як постійного члена, вона скористалася правом вето і заблокувала ухвалення резолюції. Відтак для її прийняття необхідна більшість голосів країн-членів Генеральної Асамблеї ООН.

Резолюція вимагає негайного припинення вогню та виведення російських військ з України.