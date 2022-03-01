"У ці дні ми всі – Україна". В ООН хочуть ліквідувати право вето через дії Росії
Як передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, десятки промовців, що представляють різні крани світу, рішуче засуджують злочинні дії Кремля, повідомяє Цензор.НЕТ.
Багато країн пропонують позбутися права вето в Радбезі – органі, який відповідає за підтримання миру і безпеку в світі. За це, зокрема, виступив представник Іспанії.
"Право вето - це анахронізм, - сказав він. - Ми повинні позбутися його. Захист демократії, національного порядку, заснованого на міжнародному праві і принципах та цінностях Організації Об'єднаних Націй, не може залежати від права вето".
За його словами, Іспанія висловлює захоплення тими, хто бореться у війні проти Російської Федерації.
Крім США, Австралії, великих країн Європи, Азії, Південної Америки й Африки, на захист України виступили численні так звані "малі країни". Представник Кабе-Верде вставив у свій виступ російські слова. "Досить! – сказав він російською звертаючись до Москви. – Припиніть цю безглузду війну!"
Представник Ямайки зазначив, що країни світу відстоюють Україну, "бо в ці дні ми всі – Україна", додав він.
У п’ятницю Рада Безпеки ООН розглянула резолюцію 82 країн про засудження російської агресії в Україні, яку підтримали 11 (із 15) членів Радбезу. Проти проголосувала лише Росія, три країни утрималися. Однак оскільки РФ займає місце СРСР як постійного члена, вона скористалася правом вето і заблокувала ухвалення резолюції. Відтак для її прийняття необхідна більшість голосів країн-членів Генеральної Асамблеї ООН.
Резолюція вимагає негайного припинення вогню та виведення російських військ з України.