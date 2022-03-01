Розпочато провадження проти голови Михайлівської громади Запорізької області за здачу території військам РФ, - Венедіктова
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Розпочато кримінальне провадження за фактом здачі головою Михайлівської громади Запорізької області території російським військам.
Про це у Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова здача території - розпочато провадження щодо голови Михайлівської громади на Запоріжжі
Там у відділі поліції засіли ворожі війська, а цей діяч заспокоював громаду і закликав мешканців не перешкоджати окупантам. Квіліфікуємо як держзраду у формі надання військовослужбовцям збройних сил РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. СБУ та прокуратура Запорізької області відреагували. Далі підозра". - зазначила генпрокурорка.