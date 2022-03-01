Новини

Розпочато провадження проти голови Михайлівської громади Запорізької області за здачу території військам РФ, - Венедіктова

1015020
Розпочато провадження проти голови Михайлівської громади Запорізької області за здачу території військам РФ, - Венедіктова
Розпочато кримінальне провадження за фактом здачі головою Михайлівської громади Запорізької області території російським військам.

Про це у Facebook повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова здача території - розпочато провадження щодо голови Михайлівської громади на Запоріжжі

Там у відділі поліції засіли ворожі війська, а цей діяч заспокоював громаду і закликав мешканців не перешкоджати окупантам. Квіліфікуємо як держзраду у формі надання військовослужбовцям збройних сил РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. СБУ та прокуратура Запорізької області відреагували. Далі підозра". - зазначила генпрокурорка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Працюємо над збором доказів проти Росії для Гаазького трибуналу 24/7. З нами вже до 500 експертів із розслідування воєнних злочинів, - Венедіктова. ВIДЕО

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    что там расследовать? поймать и повесить возле сільради
  • время
    Народ має судити цю гидоту!
  • Антон Чигур
    Расстрелять мразь!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини