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Союзники України по НАТО збираються на надзвичайне засідання

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Союзники України по НАТО збираються на надзвичайне засідання
У НАТО знову відбудеться надзвичайне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

Засідання заплановане на п'ятницю, 4 березня, і відбудеться у очному форматі під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, повідомляє у вівторок штаб-квартира альянсу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Порядок денний не зазначений, однак, з огляду на військові дії Росії проти України, які продовжуються, можна припустити, що саме це питання буде на порядку денному.

Нещодавно, 25 лютого, на другий день військової агресії РФ проти України лідери держав та урядів зібралися на позачерговому саміті альянсу. 22 лютого у штаб-квартирі відбулося позачергове засідання Комісії Україна-НАТО, 16-17 лютого – засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони за віртуальної участі глави оборонного відомства України Олексія Резнікова, а 7 січня – позачергове засідання міністрів закордонних справ.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    поки збирається НАТО.По місту бродять залишки розхуяренної колони рашистів. Дезорієнтовані. Херсон .
  • Гыг с Вами
    да ладно ныть...без них нам бы было в разы грустнее.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Депутаты партии агента ФСБ Шария, соратника Медведчука кума Путина, ездят по Харькову и других городах под видом гуманитарной помощи, узнают и передают разведданные. Их шеф, агент ФСБ и дружок Медведчука, до сих пор боится призвать Россию прекратить войну.
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