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У Пентагоні повідомляють про зниження морального духу в підрозділах РФ, - CNN

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У Пентагоні повідомляють про зниження морального духу в підрозділах РФ, - CNN
Бойовий дух російських військових, які воюють проти України, у деяких підрозділах падає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив представник Міноборони США.

"Ми самостійно встановили ознаки того, що бойовий дух у деяких із цих підрозділів падає. Що вони, знову ж таки, не очікували на опір, який збиралися отримати, і що в результаті постраждав їхній власний моральний дух", - сказав він.

За словами представника Пентагону, значна частина російських збройних сил, які використовуються для вторгнення в Україну, це "призовники, дуже молоді люди".

"Не всі з них, очевидно, повністю навчені і підготовлені, або навіть обізнані з тим, що їх збираються відправити на бойову операцію", - додав він.

Також читайте: Росія задіяла у війні проти України близько 100 тисяч військових, - Пентагон

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Топ коментарі

  • Onufri Zagloba
    росіяни - вбивці, крім невеликої частини розумних людей. Більше того, добре відомо, що «російський інтелігент залишається інтелектуалом до тих пір, поки питання не стосується України». Я впевнений у тому, що яким би не був результат цієї війни, російська інтелігенція наполягатиме на своїй перевазі над "дурними українцями", які "відрізняються від росіян лише тим, як варять борщ".

    Всім вже зрозуміло, що загроза з боку Росії для світу буде завжди залишатися до тих пір, допоки Росію не поділять на кілька контрольованих держав. Інакше вони завжди знайдуть іншого Гітлера = Путіна, щоб «зробити Росію знову великою» і «Росію від Камчатки до Португалії і ... далєє вєздє».
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Сафарі по українські. Под Баштанкой охотники с собаками отстреливают остатки личного состава из колонны рф
  • хтось собі такий
    Призрак жив!
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