Оператор "Північного потоку - 2" - офіційно банкрут. ФОТО
Про це в інтерв’ю швейцарському SRF повідомила міністерка економіки кантону Цуґ Сільвія Тальманн-Ґут, інформує Цензор.НЕТ.
Вона підкреслила, що оператор газогону між росією та Німеччиною сильно постраждав від санкцій країн Заходу та мусив звільнити понад сотню співробітників.
Тальманн-Ґут прямо заявила, що компанія оголосила про банкрутство у вівторок. Вона зазначила, що у кантоні це не єдина компанія з російським капіталом, яку може спіткати така доля.
До відома: Швейцарська Nord Stream 2 AG, яка є оператором газпромівського "Північного потоку - 2", вимушена була розпочати процедуру банкрутства після санкцій. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters з посиланням на свої власні джерела.
Крім того, міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив у понеділок, що весь персонал Nord Stream - 2, а це понад 140 співробітників, були звільнені.
Сполучені Штати запровадили санкції проти оператора "Північного потоку - 2" у відповідь на визнання рф "незалежності" контрольованих терористами територій так званих ОРДЛО.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого заявив про зупинку сертифікації "Північного потоку-2". Газогін, що належить однойменній "дочці" Газпрому, було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України.
Газовий монополіст неодноразово використовував "Північний потік-2", як важіль газового шантажу на Європу, чим утримує ринок на рекордно високих цінах ще з минулого року.