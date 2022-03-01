Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати переговори щодо припинення вогню, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати переговори щодо припинення вогню.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Необхідно хоча б припинити бомбардувати людей, просто припинити бомбардувати, а потім сідати за стіл переговорів", - сказав президент.

Нагадаємо, 28 лютого 2021 відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Сторони визначили певні рішення та обговорили можливість найближчим часом проведення другого раунду переговорів.

Також дивіться: Інтерв’ю Зеленського CNN і Reuters. ВIДЕО