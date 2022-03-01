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У Росії було заблоковано "Эхо Москвы" та "Дождь", щоб не знати правду про війну в Україні

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Увечері 1 березня у Росії було заблоковано сайти "Эхо Москвы" та телеканалу "Дождь".

Про це обидва ЗМІ повідомили через соцмережі. 

Перед цим розпорядження про блокування сайтів видала російська генпрокуратура.

У документі генпрокуратури РФ йдеться, що на сайті Tvrain.ru "цілеспрямовано та систематично
розміщуються інформаційні матеріали, що містять хибну інформацію щодо сутності спеціальної військової операції на території України, її форм, способів ведення бойових дій, кількісних людських втрат Збройних Сил Російської Федерації, обстрілів та жертв серед мирного населення, а також містять заклики до організації масових (публічних) заходів на території Російської Федерації
Федерації".

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Сам канал заперечує звинувачення. "Висвітлюючи події в Україні, Дождь суворо дотримується законів Російської Федерації. Ми публікуємо матеріали лише з посиланням на перевірені джерела інформації: представників органів влади обох країн, експертів із репутацією, великих політиків та журналістів провідних видань обох країн", - сказано в повідомленні каналу.

Водночас українські журналісти звернули увагу, що навіть Дождь не називав події в Україні війною.

Раніше в Росії вже були спроби обмежити доступ до мереж Facebook та Twitter. Російським ЗМІ заборонено давати іншу інформацію про війну, крім як від Міноборони РФ.

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Топ коментарі

  • Иван Петров d4225322
    Чуваки были за "не всё так неоднозначно" и "у каждого своя правда" и что "Путин хочет быть услышаным". Ну вот вас неоднозначно заблокировали по правде Путина, который вас услышал.
  • Владимир Иванов 14535db6
    У нас в России это уже много лет так. Помалу мозги окучивали как в своё время в рейхе, и в итоге воспитали нацию фашистов, за очень редким исключением. Из этих животных никто и не вспомнит что Россия первая начала войну с Украиной оккупировав Крым. Они это уже забыли козлы. И теперь они под трубы пропаганды "освобождают" Украину. Ненавижу тупых тварей.
  • Бамбула Новий
    Там і не було ніякої правди, так якісь дурнички. Ето не мьі ето всьо хуйло. Нарот не виноват. Ну і інша такаж лабуда. Взогальному хер з ними.
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