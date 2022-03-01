Якби санкції запровадили раніше, ніякого вторгнення зараз не було б, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що якби США, ЄС та їхні союзники по НАТО запровадили санкції проти Росії, то зараз не було б ніякого вторгнення.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю іноземним ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"А ми попереджали і президента (Джо Байдена. - Ред.), і Європейський союз: введіть превентивно, введіть санкції раніше, ви побачите, якою буде реакція, не буде ніякого вторгнення. Мене теж ніхто не чув. А тепер ви бачите, що відбувається", - наголосив президент.
За його словами, закриття неба над Україною - це превентивні санкції. Запроваджені сьогодні обмеження проти Росії роблять сильний вплив на її економіку.