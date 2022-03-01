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Неповний механізований батальйон ЗСУ під Харковом знищив одну з найелітніших бригад ЗС Росії, - Бутусов. ВIДЕО

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Українські військові під Харковом розгромили 200-ту мотострілецьку бригаду ЗС РФ.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у Facebook.

"Сьогодні відвідав місце розгрому 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ під Харковом. На цьому місці розрахунок українського ПТРК Джавелін знищив російську САУ 2С3 Акація, машина розлетілася на атоми разом із екіпажем. На цих полях я особисто нарахував понад 30 одиниць знищеної та захопленої російської техніки. 1-у БТГР 200-ї бригади очолював особисто комбриг полковник Денис Курило, і ця бригада вважається однією з найелітніших бойових частин російської армії, яка отримує найсучасніше озброєння. Розгромив бригаду один наш неповний механізований батальйон у зустрічному бою.

Тепер ця бойова техніка поповнила склад однієї з бригад ЗСУ. А батальйон вже поповнений мотивованими резервістами, яких розвозять виключно на трофейних російських камазах. А полковнику Курило та обставинам його втечі я скоро присвячу нові ролики", - наголосив журналіст.

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Топ коментарі

  • MrC
    200та?
    Як символічно)))
  • Запорізький козак
    ⚡️Глава Кировоградской ОГА Мария Черная говорит, что Украина разбомбила колонну российской техники под Баштанкой севернее Николаева.
  • Egor Shevtsov 094467b8
    ссука.. а у людей картопля..
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