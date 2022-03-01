5 країн пропускатимуть український транспорт з гуманітарною та військовою допомогою без міжнародних дозволів

Польща, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина підтвердили готовність пропускати українські транспортні засоби без міжнародних дозволів, що спрощує логістику гуманітарної та військово-технічної допомоги до України.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми домовились з прикордонниками про те, щоб водіїв вантажівок, які доставлятимуть допомогу для України, пропускали через державний кордон. Всі водії вантажівок, які хочуть допомогти країні, сміливо можуть це робити", - зазначив він.

Міністр розповів, що охочих допомогти Україні дуже багато, тому важливою є самоорганізація. Усі, хто хочуть допомогти Україні з-за кордону, можуть зорганізуватися на місцях, звернутися до посольств або визначених урядом хабів для гуманітарної допомоги.

Кубраков також розповів про евакуаційні рейси Укрзалізниці з гарячих точок до великих транспортних хабів, звідки жінки, діти, люди з інвалідністю та люди літнього віку можуть дістатися до кордону. Уся актуальна інформація щодо рейсів доступна на медіаресурсах Мінінфраструктури та Укрзалізниці.

"Нагадаю українцям, що ми домовились із Польщею, Німеччиною, Словаччиною, Чехією, Австрією про безоплатний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць", - сказав Кубраков.

Міністр також нагадав про кроки, здійснені задля блокування авіатранспортної системи росії, російського судноплавства та залізничного сполучення.

Важливим аспектом у боротьбі з окупантом наразі є демонтаж дорожніх знаків на усіх дорогах країни. "Пріоритет № 1 — вказівні знаки, назви населених пунктів. Важливо — усі знаки передаємо місцевій владі або дорожникам. Ми повернемо їх на місце, після виведення військ агресора з України", - наголосив міністр.