У Херсоні гуманітарна катастрофа, з вулиць не можуть забрати тіла загиблих - депутат

Внаслідок обстрілів та кількох днів вуличних боїв Херсон знаходиться в стані гуманітарної катастрофи.

Про це написав у Фейсбуці депутат міськради Юрій Стельмашенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

В нас реальна гуманітарна катастрофа в місті декілька пожеж на які МНС не має змогу виїхати, із-за постійних обстрілів. Люди сидять без світла, Облєнерго також не випускає аварійні бригади. Є випадки мародерства. Але найбільш вражає, що в нас навіть немає змоги зібрати трупи.

Я навіть не можу знайти слів, щоб описати реальний стан справ в Херсонській ОТГ. Катастрофа, від якої ми будемо дуже довго оговтуватися.

Робимо все можливе, але цього замало. Нам потрібен "зелений коридор" та можливість організувати першочергові заходи.