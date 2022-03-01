Біля газопроводів, що транспортують газ в Європу, помітили диверсантів - голова "Нафтогазу"
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Біля газопроводів, що транспортують газ у Європу, були помічені диверсанти.
Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Практично на всіх об'єктах були помічені диверсанти, які розставляють відповідні мітки. Ми точно не знаємо, для чого вони це роблять", - сказав Вітренко.
За його словами, працівники "Нафтогазу" прибирають та затирають мітки, аби мінімізувати ризики атак.
Водночас Україна вже попередила західних партнерів про ризики пошкодження газопроводів, додав очільник НАК.