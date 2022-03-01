Ми притягнемо Росію до відповідальності, - Байден у розмові з Зеленським

Президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що Росія буде притягнута до відповідальності за агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його твіттері.

"Я щойно розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити нашу постійну підтримку України, включаючи безпеку та гуманітарну допомогу, оскільки вона захищається від російської агресії. Ми притягнемо Росію до відповідальності, і наші санкції вже мають руйнівний вплив", - підкреслив він.

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