Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Ми притягнемо Росію до відповідальності, - Байден у розмові з Зеленським

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Ми притягнемо Росію до відповідальності, - Байден у розмові з Зеленським
Президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що Росія буде притягнута до відповідальності за агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його твіттері.

"Я щойно розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити нашу постійну підтримку України, включаючи безпеку та гуманітарну допомогу, оскільки вона захищається від російської агресії. Ми притягнемо Росію до відповідальності, і наші санкції вже мають руйнівний вплив", - підкреслив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили американське лідерство в антиросійських санкціях та оборонну допомогу Україні, - Зеленський провів перемовини з Байденом

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    короче, как я послушал российских политиков и кадырова, я понял, что ситуация такая:

    хуйло не может смириться с тем, что он проиграл украинцам в майдане в 2014-ом!

    он еще тогда попросил януковича написать ему письмо с просьбой о военной помощи. он еще тогда хотел войну начать.

    но тогда они решили, что они не готовы. и вот они 8 лет готовили план, строили северный поток 2 на случай войны.

    и когда достроили поток - хуйло решил, что можно начинать.

    цель - свергнуть власть, объявить майдан незаконным, и припереть назад остопиздевшего всем януковича!

    всех патриотов - расстрелять. страной должен править гауляйтер путина с помощью российской армии. полная диктатура. фальсификация выборов. расстрел любых митингов российскими войсками.

    И главное для него: это обьявить россиянам "Вот видите! ничего у них не получилось! скинули они президента! и все равно он вернулся обратно!"
  • Reception Office
    Байден, на відміну від Зеленського, готувався до вторгнення. Дякуємо союзникам США за допомогу.
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