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Путін забороняє вивезення з РФ готівкової валюти у сумі понад $10 тис.

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Путін забороняє вивезення з РФ готівкової валюти у сумі понад $10 тис.
В Росії вводять заходи валютного контролю щодо громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Заборонити з 2 березня 2022 року вивезення з Російської Федерації готівкової іноземної валюти та (або) грошових інструментів в іноземній валюті в сумі, що перевищує еквівалент $10 тис. і розрахована за офіційним курсом Центрального банку РФ, встановленим на дату вивезення", - йдеться в указі президента РФ Володимира Путіна.

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Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    а потом будет статья за валютообменные операции
  • Ликвидация ВП e027242c
  • Lvbnhj
    Коротко
    ...

    Vам. піZда
    Мордор повинен бути знищений.
    ....Слава нації
    Смерть москалям
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