Путін забороняє вивезення з РФ готівкової валюти у сумі понад $10 тис.
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В Росії вводять заходи валютного контролю щодо громадян.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Заборонити з 2 березня 2022 року вивезення з Російської Федерації готівкової іноземної валюти та (або) грошових інструментів в іноземній валюті в сумі, що перевищує еквівалент $10 тис. і розрахована за офіційним курсом Центрального банку РФ, встановленим на дату вивезення", - йдеться в указі президента РФ Володимира Путіна.