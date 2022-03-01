Google виділив $15 млн на допомогу Україні та посилив захист акаунтів наших громадян, - Федоров

Компанія Google відключила деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів дзвінок з Google. Вдячний за підтримку України у надзвичайно складний час - страшної війни з росією. Обговорили те, що уже зроблено для нас:



• Виділили $15 млн на допомогу Україні, а ще прямі гранти та рекламні кредити.



• Включили сповіщення SOS на сайті "Пошук" по всій Україні. Коли люди шукають інформацію про евакуацію, то бачать попередження, що вказує на ресурси ООН для переселенців.



• Відключили деякі функції Google Maps в Україні, щоб забезпечити безпеку громадян.



• Автоматично посилили захист акаунтів Google для українців.



• Борються з медіа, які займаються пропагандою та дезінформацією", - наголосив міністр.

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