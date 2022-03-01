Укравтодор виклав у відкритий доступ макет борда з "цінником" за мертвого окупанта. ФОТО

Укравтодор пропонує власникам рекламних носіїв скористатися готовим макетом і розмістити його на вільних площах по всій країні.

Відповідний коментар агентство опублікувало на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен власник рекламоносіїв може долучитися до боротьби на інформаційному фронті. Лише вздовж українських трас сотні тисяч білбордів. Давайте зробимо так, щоб на них стало більше повідомлень про майбутнє ворожих солдатів", - закликає відомство.

Скачати макет для друку можна за посиланням.

"Будь як Укравтодор – кажи окупанту правду про те, що на нього чекає смерть. Українці, ви знаєте, що робити", - йдеться в повідомленні.

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Раніше Укравтодор повідомляв, що встановлює по країні нові дорожні знаки - "Окупантамрухзаборонено". На них нанесено обличчя путіна з символікою "стоп".