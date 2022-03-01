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Укравтодор виклав у відкритий доступ макет борда з "цінником" за мертвого окупанта. ФОТО

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Укравтодор пропонує власникам рекламних носіїв скористатися готовим макетом і розмістити його на вільних площах по всій країні.

Відповідний коментар агентство опублікувало на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Укравтодор виклав у відкритий доступ макет борда з цінником за мертвого окупанта 01

"Кожен власник рекламоносіїв може долучитися до боротьби на інформаційному фронті. Лише вздовж українських трас сотні тисяч білбордів. Давайте зробимо так, щоб на них стало більше повідомлень про майбутнє ворожих солдатів", - закликає відомство.

Скачати макет для друку можна за посиланням.

"Будь як Укравтодор – кажи окупанту правду про те, що на нього чекає смерть. Українці, ви знаєте, що робити", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Українці залишають послання для окупантів на дорогах країни. ФОТОрепортаж

Раніше Укравтодор повідомляв, що встановлює по країні нові дорожні знаки - "Окупантамрухзаборонено". На них нанесено обличчя путіна з символікою "стоп".

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Топ коментарі

  • василь лялик
    Там, вроді, мобілізація, всі уйобують. А наші, біднятки в чергах на військоматах, хабарі пропонують щоб в армію піти, з-за кордону повертаються.
  • Запорізький козак
    ⚡️Госспецсвязи Украины опубликовала разговор россиян, перехваченный украинскими военными. Там говорят, что 70% посланных в Украину российских солдат уже погибло.

    Также добавляют, что верить новостям с телевизора в России совсем не стоит.
    Источник: ВСУ
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Супер,завтра поклею біля Полтави!
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