Внаслідок обстрілу військами РФ на Київщині загинула лікарка-анастезіологиня Калабіна, - Ляшко

Лікарка-анестезіологиня Марина Калабіна загинула внаслідок обстрілу російськими окупантами на Київщині.

Про це у Facebook повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські терористи забрали життя медика - Марини Калабіної!!! Лікарки-анастезіологині Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Лікаря від Бога. Її машину розстріляли, коли вона везла пораненного племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині.

Це нелюди, терористи, і це точно не має залишитись безнаказаним!

Зранку я звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків.

Ввечері - чергова смерть лікаря, і мої слова: ідіть ви окупанти на х#й разом із своїм короблем! Ми вам цього не пробачим!" - наголосив міністр.

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