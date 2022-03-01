За допомогу країні-окупанту Британія запроваджує санкції проти Білорусі

У списку начальник Генерального штабу та три заступники оборонного блоку

Білорусь брала участь у спільних військових навчаннях із Росією напередодні вторгнення, дякуючи чому 24 лютого російські війська увійшли до України з боку білоруського кордону. А на сьогодні вздовж білоруського кордону накопичилося 300 білоруських танків.

"Режим Лукашенка активно допомагає та підбурює до незаконного вторгнення Росії, - сказала міністр закордонних справ Ліз Трасс, як повідомляє Sky News за інформацією Цензор.НЕТ. - І його змусять відчути на собі економічні наслідки своєї підтримки путіна. Там ніде сховатися. Ми завдаємо економічного болю путіну та його близьким. Ми не заспокоїмося, поки не буде відновлено суверенітет та територіальну цілісність України".

Під санкції потраплить вся верхівка силового блоку: начальник Генштабу Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич та ще три заступники міністра оборони, а також два військові підприємства.

Хто увійшов до списку:

генерал-майор Андрій Бурдико, начальник тилу Збройних Сил Білорусі;

генерал-майор Сергій Симоненко, начальник з озброєння;

генерал-майор Андрій Жук, заступник міністра оборони;

Всі ці люди не зможуть поїхати до Великої Британії, а їхні британські активи будуть заморожені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби санкції запровадили раніше, ніякого вторгнення зараз не було б, - Зеленський