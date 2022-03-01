Російський контейнерний ринок у повноцінній морській блокаді
Такого висновку дійшов московський Інтерфакс, який цитує Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ
Спочатку про припинення прийому замовлень до особливого повідомлення повідомили німецький перевізник Hapag-Lloyd, сінгапурський альянс Oсean Network Express (ONE) і тайванський оператор Yang Ming, а також ряд інших морських ліній, які працюють на невеликих терміналах.
Потім про припинення прийому нових замовлень на перевезення контейнерів з Росії з 1 березня оголосила трійка світових лідерів морських контейнерних перевезень - швейцарська Mediterranean Shipping Company (MSC), датська Maersk і французька CMA CGM. Експерти вважають, що рішення саме цих компаній можна назвати поворотним, оскільки їхня частка на російському ринку оцінюється в понад 50%.
Ще в понеділок Maersk сповістив клієнтів, що митні органи посилили контроль контейнерів, які прямують до Петербурга через порти трансшимпенту (режим перевалки, при якому контейнер не покидає територію порту) у Північній Європі.
У вівторок у заяві Maersk попередив, що очікує значних затримок у доставці контейнерів через те, що Нідерланди, Бельгія та Німеччина у пошуках заборонених товарів затримують судна, які прямують до Росії. На думку компанії, затримка вантажів митними органами в хабах трансшипменту може призвести до непередбачуваних наслідків в операційній діяльності та спричинити збої у глобальних ланцюжках поставок.
Як повідомлялося, санкції проти Росії, запроваджені країнами Заходу через російську агресію в Україні, вже негативно впливають на неї в різних секторах.