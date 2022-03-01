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Російські окупанти нанесли авіаудари по об’єктах цивільної інфраструктури Запорізької області, - ОВА

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Російські окупанти нанесли авіаудари по об’єктах цивільної інфраструктури Запорізької області, - ОВА
Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про те, що російські окупанти нанесли авіаудари по об’єктах цивільної інфраструктури області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна воєнна адміністрація у телеграмі. 

У повідомленні відзначається: "Ворог здійснює авіаудари по позиціям підрозділів угруповання військ "Південь" та по об’єктах цивільної інфраструктури Запорізької області.

Протягом дня, для ведення повітряної розвідки. Противник застосовував БПЛА (безпілотник) та здійснив наступ в напрямку населених пунктів Курашани, Василівка, Михайлівка та Шевченки.

На сьогодні війська противника залишилися без системного підвозу палива та боєприпасів, але за вказівками старших начальників, все-таки здійснили два артилерійських обстріли по позиціям наших підрозділів, що обороняються в напрямку міст Мелітополь Запоріжжя, Бердянськ та Маріуполь. Зазнавши опору від підрозділів угруповання військ "Південь" здійснили відхід.

Українські захисники героїчно та мужньо стримують навалу агресора, а на деяких напрямках ефективно контратакують".

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Топ коментарі

  • stels400
    Пора интенсивно работать по югу нельзя их пускать в Марик и Запорожье.
  • Chandler Bing
    Долбаните по крымскому мосту тогда на южном направлении припасы вообще подвозить не будут.
  • alexandr shamov
    Возле Марика накрыли кацапов, теперь дикое собачье ними бавиться.
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